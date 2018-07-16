В Минздраве подтвердили очередной случай дифтерии

Четвертый случай дифтерии в Украине подтвердился лабораторно. Об этом сообщает Центр общественного здоровья. На этот раз заболел 11-летний мальчик из Черниговской области.

На данный момент мальчик находится в реанимационном отделении Черниговской областной детской больницы. Тяжесть состояния обусловлена ​​осложнениями со стороны сердечно-сосудистой системы и проблемами со свертываемостью крови.

Врачи также обнаружили клинические признаки дифтерии у четырех членов семьи: матери, отца, сестры и брата. Детей и мать госпитализировали, их состояние стабильное.

Всем детям введена противодифтерийная сыворотка.

В ЦОЗ напоминают, что единственная защита от дифтерии - это вакцинация. Подробнее о дифтерии, симптомах и возможных осложнениях можно почитать здесь.

С начала года в Украине зафиксировано 4 случая дифтерии: по одному в Черниговской и Киевской областях и два - в Луганской области. Продолжаются лабораторные исследования по подтверждению еще 4 случаев в Черниговской области.

Напомним, недавно в Минздраве решили, что вакцинировать от кори будут взрослых украинцев.