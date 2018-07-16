Супрун: Большинство межпозвоночных грыж рассасываются сами по себе

Делать операцию при грыже в межпозвонковых дисках в большинстве случаев не требуется. Об этом и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун сообщила в Facebook.

"Доказательная медицина свидетельствует, что большинство грыж дисков исчезают спонтанно, то есть сами по себе. И это естественный процесс в организме человека. Такое явление называется резорбция, то есть рассасывание", - написала она.

При этом глава Минздрава отметила, что необоснованное хирургическое вмешательство на позвоночнике очень опасно и может только навредить пациенту.

Супрун также призвала не верить разного рода авторским методиками лечения межпозвоночной грыжи, которые предлагают некоторые центры и клиники.

"Некоторые центры и клиники предлагают разного рода "авторские" методики, которые якобы помогут избавиться от грыжи межпозвонкового диска без оперативного вмешательства. В такой рекламе могут даже демонстрироваться снимки МРТ до и после лечения с комментарием вроде "вот видите, прошло 7 месяцев и грыжи нет". На самом деле, это не значит, что эти альтернативные методы сработали. Просто пациенты заплатили за то, что природа сделала сама", - подчеркнула Супрун.

Ранее и. о. министра здравоохранения Ульяна Супрун дала советы, как сохранить спину здоровой.