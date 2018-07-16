Завтра Днепропетровская область может остаться без воды

Днепр и прилегающие города с завтрашнего дня могут остаться без централизованного водоснабжения, если экстренно не будет решена проблема с поставками реагентов для обеззараживания воды. Об этом сообщает пресс-служба коммунального предприятия "Ацльский водовод".

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"На предприятии сложилась чрезвычайная ситуация. В связи с отсутствием поставок жидкого хлора от ООО "Аульсквя хлоропереливная станция", которая не в состоянии выполнять условия договора поставки вследствие остановки производства на AT "Днепроазот", на предприятии остался запас хлора до 9:00 год 17 июля2018 года", - говорится в сообщении.

Из-за отсутствия реагента для обеззараживания воды Аульский водовод может прекратить поставки питьевой воды потребителям городов Днепр, Каменское, Верхнеднепровск и прилегающих населенных пунктов Днепропетровского, Криничанского и Верхнеднепровского районов с завтрашнего утра.

Напомним, завод Днепроазот, который производит жидкий хлор и соляную кислоту, остановился 15 июня. Причина - убыточность предприятия. В Киевводоканале уже предупредили, что из-за прекращения поставок и остановки производства жидкого хлора на Днепроазоте могут быть проблемы с последующим обеззараживанием питьевой воды в столице.

В Николаеве из-за проблем с поставками жидкого хлора уже решили ограничить водоснабжение.