Трое заключенных сбежали из одесской колонии общего режима №51. Об этом сообщает региональное управление Нацполиции во вторник, 17 июля.



Отмечается, что побег был совершен в 4 часа утра 17 июля. На свободе оказались Иван Запорожан 1997 года рождения, Владислав Куспис 1995 года рождения и Вячеслав Загорняк 1992 года рождения.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Netflix снимает кино о СИЗО Украины

Первые двое мужчин были осуждены за кражи, а третий по 153-й (насильственное удовлетворение половой страсти неестественным способом).





"Проводятся мероприятия по розыску и задержанию указанных лиц. Просим граждан, которым что-либо известно о местонахождении разыскиваемых, сообщить в ближайшее отделение полиции", – говорится в сообщении.

Отметим, из следственных изоляторов в Украине в 2017 году бежали из-под стражи пять заключенных.