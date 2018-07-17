На Киевсовет и КГГА подали в суд за повышение тарифов

В Окружной административный суд города Киева поступил иск к Киевскому горсовету и Киевской городской госадминистрации относительно установления новых тарифов на проезд в муниципальном транспорте. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Истцы просят суд признать противоправным и отменить распоряжение исполнительного органа КГГА от 5 июля 2018 года "Об установлении тарифов на перевозку пассажиров и стоимости проездных билетов в городском пассажирском транспорте, работающем в обычном режиме движения". Этим распоряжением стоимость проезда на всех видах столичного муниципального транспорта была увеличена до 8 грн.

Сейчас судом решается вопрос об открытии производства.

По сообщению пресс-службы, истцами в административном иске указаны Сергей Каплин, Петр Тигунов, Сергей Юрчик.

Нардеп Каплин на своей странице в Facebook написал, что повышение тарифов было незаконным.

"Людям должным образом не сообщили, у пассажиров и общественности не спросили. Городская администрация фактически нарушила процедуру принятия регуляторного акта. А еще при формировании тарифов не провели обследование фактического пассажиропотока. (…) В Полтаве мы аналогичное дело выиграли и сейчас добиваемся исполнения решения суда", - заявил Каплин.

Как сообщал Фокус, деньги от повышения тарифов в Киеве пойдут на зарплаты транспортникам.

Напомним, после подорожания старые жетоны на метро можно будет менять до конца июля без доплаты, а также ездить по старым талонам в наземном транспорте.