Украина закупила французскую вакцину от бешенства

Более 39 тысяч доз отправлено в регионы

Украина закупила более 39 000 доз вакцин для профилактики бешенства. Все вакцины уже переданы в регионы. Об этом сообщается на сайте Министерства здравоохранения.

Антирабическая вакцина, предназначенная для профилактики и лечения бешенства у детей и взрослых, была закуплена и доставлена Детским фондом ООН (ЮНИСЕФ) за средства госбюджета. Вакцины производятся во Франции, имеют сертификат качества GMP и преквалифицированы ВОЗ.

Министерство также опубликовало таблицу, в которой можно проверить наличие вакцины в каждом регионе.

В Минздраве напоминают, бешенство - это острая инфекционная болезнь, поражающая центральную нервную систему. Источником вируса бешенства являются различные хищные и домашние животные. Вирус передается от больных животных через укус или ослюнение кожи или слизистых оболочек, особенно если на них есть микротравмы.

Как сообщалось ранее, в Украине решили проводить бесплатную иммунизацию вакцинами, закупленными за бюджетные средства, взрослым в группах повышенного риска заболевания корью.