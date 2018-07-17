На больничной койке оказался почти каждый второй ребенок

В селе Сосновое Лиманского района (Донецкая область) в детском учреждении оздоровления и отдыха "Ястребок" отравились 60 детей.



Об этом сообщил пресс-секретарь Генеральной прокуратуры Украины Андрей Лысенко на своей странице в Facebook.



Инцидент произошел в понедельник, 16 июля. По данному факту начато расследование.

Фото: facebook.com/lysenko.andrii

"После ужина 60 детей почувствовали недомогание, повышение температуры и тошноту. В настоящее время госпитализированы 33 ребенка в медицинские учреждения Славянска, Краматорска и Лимана с симптомами острого кишечного отравления. Принято решение о госпитализации всех детей, которые почувствовали недомогание. Возраст госпитализированных - от 9 до 16 лет", - написал пресс-секретарь.

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По данному факту внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 325 (нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и массовых отравлений) УК Украины.



Всего в лагере на отдыхе находятся 134 ребенка. Принимаются меры для установления причин массового отравления детей и привлечения виновных к ответственности.

Напомним, 2 июля в детском оздоровительном лагере санаторного типа Славутич Киевской области отравились 12 детей - воспитанники спортивной детско-юношеской школы олимпийского резерва по художественной гимнастике Школа Дерюгиных. Один ребенок впал в кому. По данным Госпродпотребслужбы, у госпитализированной в тяжелом состоянии девочки предварительный диагноз "энцефалит".

Результаты лабораторных исследований образцов проб и смывов, отобранных в лагере, обнаружили в пищеблоке бактерии группы кишечной палочки, патогенный стафилококк и патогенную флору.