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Главная » Общество » Фото В Донецкой области в летнем лагере отравились 60 детей
Отравление детей в лагерях

Фото В Донецкой области в летнем лагере отравились 60 детей

<span class="label red">Фото</span> В Донецкой области в летнем лагере отравились 60 детей
Лагерь "Ястребок"/Фото: facebook.com/lysenko.andrii

На больничной койке оказался почти каждый второй ребенок

17.07.18 61
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В селе Сосновое Лиманского района (Донецкая область) в детском учреждении оздоровления и отдыха "Ястребок" отравились 60 детей.

Об этом сообщил пресс-секретарь Генеральной прокуратуры Украины Андрей Лысенко на своей странице в Facebook.

Инцидент произошел в понедельник, 16 июля. По данному факту начато расследование.

Фото: facebook.com/lysenko.andrii

"После ужина 60 детей почувствовали недомогание, повышение температуры и тошноту. В настоящее время госпитализированы 33 ребенка в медицинские учреждения Славянска, Краматорска и Лимана с симптомами острого кишечного отравления. Принято решение о госпитализации всех детей, которые почувствовали недомогание. Возраст госпитализированных - от 9 до 16 лет", - написал пресс-секретарь.

По данному факту внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 325 (нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и массовых отравлений) УК Украины.

Всего в лагере на отдыхе находятся 134 ребенка. Принимаются меры для установления причин массового отравления детей и привлечения виновных к ответственности.

Напомним, 2 июля в детском оздоровительном лагере санаторного типа Славутич Киевской области отравились 12 детей - воспитанники спортивной детско-юношеской школы олимпийского резерва по художественной гимнастике Школа Дерюгиных. Один ребенок впал в кому. По данным Госпродпотребслужбы, у госпитализированной в тяжелом состоянии девочки предварительный диагноз "энцефалит".

Результаты лабораторных исследований образцов проб и смывов, отобранных в лагере, обнаружили в пищеблоке бактерии группы кишечной палочки, патогенный стафилококк и патогенную флору.

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