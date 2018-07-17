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Главная » Общество » Харьковчанка пыталась пройти ВНО, отправив на сдачу тестов вместо себя двойников

Харьковчанка пыталась пройти ВНО, отправив на сдачу тестов вместо себя двойников

Харьковчанка пыталась пройти ВНО, отправив на сдачу тестов вместо себя двойников
Фото: Укринформ

Девушка нашла на каждый экзамен отдельного похожего на себя человека

17.07.18 256
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В Харькове одна из абитуриенток пыталась пройти Внешнее независимое тестирование, отправив на экзамен вместо себя двойников.

Об этом сообщил директор местного регионального центра оценивания качества образования Александр Сидоренко, передает сайт 057.ua.

"Абитуриентка наняла нескольких выпускниц местной школы - подобрала по внешнему сходству, "наштукатурились" и вперед. И случилось то, что и должно было случиться – подставу распознали на пункте ВНО. Надеемся, конечно, что Украинский центр согласится с нашим предложением по аннуляции результатов этой предпринимательницы", - отметил он.

При этом Сидоренко уточнил, что девушка нашла на каждый экзамен отдельного двойника.

Напомним, в Украине завершилась основная сессия ВНО. Экспертная комиссии при Украинском центре качества образования установила пороговые баллы по истории Украины, географии, физике и химии. Так, пороговый балл по истории Украины составляет 26, по географии - 26, по физике - 12, по химии – 15.

222 участника внешнего независимого оценивания-2018 получили максимально возможные 200 баллов за тестирование.

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