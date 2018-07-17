Харьковчанка пыталась пройти ВНО, отправив на сдачу тестов вместо себя двойников

В Харькове одна из абитуриенток пыталась пройти Внешнее независимое тестирование, отправив на экзамен вместо себя двойников.
Об этом сообщил директор местного регионального центра оценивания качества образования Александр Сидоренко, передает сайт 057.ua.
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"Абитуриентка наняла нескольких выпускниц местной школы - подобрала по внешнему сходству, "наштукатурились" и вперед. И случилось то, что и должно было случиться – подставу распознали на пункте ВНО. Надеемся, конечно, что Украинский центр согласится с нашим предложением по аннуляции результатов этой предпринимательницы", - отметил он.
При этом Сидоренко уточнил, что девушка нашла на каждый экзамен отдельного двойника.
Напомним, в Украине завершилась основная сессия ВНО. Экспертная комиссии при Украинском центре качества образования установила пороговые баллы по истории Украины, географии, физике и химии. Так, пороговый балл по истории Украины составляет 26, по географии - 26, по физике - 12, по химии – 15.
222 участника внешнего независимого оценивания-2018 получили максимально возможные 200 баллов за тестирование.