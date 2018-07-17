Новорожденных киевлян и киевлянок в 2018 году чаще всего называют Максимами и Софьями

За первые шесть месяцев 2018 в Киеве родилось 17 057 детей. Об этом сообщает пресс-служба главного территориального управления юстиции Киева.
Самыми популярными женскими именами в этом полугодии стали - София, Злата, Мария, Милана. Среди мужских имен самые популярные - Максим, Артем, Александр и Дмитрий.
Среди необычных имен, которые выбрали родители, - Ирис, Агая, Фаина, Ляля, Ясноведа, Златояра для девочек, и Азарий, Марсель, Златозар, Сварг, Киприан, Закария для мальчиков.
Напомним, в Организации Объединенных Наций подсчитали, что к 2050 году население Украины уменьшится на 17% – до 36,4 миллиона, а в 2100 году оно может составлять всего 28,2 миллиона человек.