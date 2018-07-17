Полиция столичного метрополитена задержала мужчину за сообщение о минировании подземки. Об этом сообщается на сайте Национальной полиции.

Правонарушитель позвонил в полицию и сообщил о заложенной взрывчатке на станции метро "Левобережная". Как признается сам подозреваемый, сделал это из хулиганских побуждений. За это злоумышленник может провести за решеткой около 6-ти лет.

В результате розыскных мероприятий правоохранители задержали подозреваемого - мужчину, 1958 года рождения, место жительства которого зарегистрировано во Львове. По сообщению полиции, у задержанного это не первый случай "минирования".

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"Правонарушитель в последнее время жил на территории столицы. Он признался, что утром сделал ложное сообщение о минировании столичной станции метро из хулиганских побуждений. Кроме того, уже установлено, что он и раньше был судим за "минирование" других объектов", - рассказал и.о. начальника управления полиции в метрополитене Ростислав Падалко.

Фото: пресс-служба Нацполиции

Сейчас расследуется уголовное производство по ч.2 ст. 259 (Заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет.

Напомним, вчера в киевском метрополитене сообщали о "минировании" станции "Левобережная". В результате проверки взрывоопасных предметов не нашли.