У Киевводоканала хлора для обеззараживания воды осталось на месяц, – СМИ

Для приготовления питьевой воды киевлянам используется вода из трех источников - Днепра, Десны и артезианских скважин

Запаса жидкого хлора для обеззараживания воды в Киеве осталось только на 1 месяц. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ответ Киевводоканала на информационный запрос издания.

"Согласно сообщению, Киевводоканал обладает запасом жидкого хлора для обеззараживания городской воды всего на 1 месяц", - пишет УНН.

В компании пояснили, что для приготовления питьевой воды киевлянам используется вода из трех источников - Днепра, Десны и артезианских скважин, и все они требуют обеззараживания.

Напомним, вчера КП "Аульский водовод" предупредило о возможности остановки централизованного водоснабжения города Днепр и прилегающих городов из-за проблем с поставками реагентов для обеззараживания воды.

Напомним, завод Днепразот (единственное в Украине предприятие по производству жидкого хлора для очистки воды) остановился 15 июня. Причина - убыточность предприятия. Сегодня пресс-служба предприятия сообщила об условиях, при которых будет возобновлен выпуск продукции.