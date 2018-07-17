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Фото В Чернигове археологи раскопали семиярусное кладбище

<span class="label red">Фото</span> В Чернигове археологи раскопали семиярусное кладбище
Фото: facebook-страница Елены Черненко

Кладбище действовало с XIV по ХІХ век

17.07.18 515
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В Чернигове во время раскопок на мысе Елецкой горы археологи обнаружили семиярусное кладбище, которое действовало на территории города с XIV по ХІХ век. Об этом в Facebook сообщила кандидат исторических наук, доцент института истории, этнологии и правоведения Национального университета "Черниговский коллегиум" Елена Черненко.

"Результаты раскопок подтверждают вывод, что во времена после монгольского нашествия (не ранее XIV в.) на этом участке сформировалось христианское кладбище. Оно функционировало непрерывно в течение многих веков (по крайней мере до XIX в.), в результате чего образовалось до 7 ярусов могил, которые перекрывают и прорезают друг друга. Это кладбище не обозначено ни на одном из планов Чернигова и не упоминается в письменных источниках", - написала она.

По словам археолога, кладбище вряд ли было монастырским, так как на его территории находится много  детских захоронений. Однако его возникновение можно связать с расположенным рядом каменным Успенским собором XII в., который сохранился после нашествия монголов.

Между могил археологи обнаружили остатки более древних объектов (ям и сооружений): Х – начала XI в. и XII - начала XIII в. С этими объектами, помимо многочисленных обломков керамики, связаны импортная посуда, предметы быта (ключи, ножи, пряслица), удила, огниво, копоушка и некоторые другие вещи, рассказала Черненко.

Также найдены крестик XVIII века и две "дымленные" миски того же времени.

Напомним, в Тернопольской области нашли древнее захоронение мужчины и женщины, скелеты которых лежали в обнимку.

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