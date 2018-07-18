Бульвар Дружбы Народов в Киеве может стать бульваром Левка Лукьяненко

Предложение уже есть в Киевсовете

Депутаты Киевсовета Владимир Бондаренко и Татьяна Мелихова попросили заместителя главы Киевской горгосадмнистрации (КГГА) Алексея Резникова рассмотреть предложение о переименовании бульвара Дружбы Народов в Печерском районе столицы в честь Левка Лукьяненко.

Об этом пишет KV.

Депутаты отметили, что автор Акта провозглашения независимости Украины, один из основателей Украинской Хельсинской группы, Герой Украины Левко Лукьяненко был и остается символом борьбы за независимость Украины.

В августе Украина отметила бы 90-летие со дня рождения этого известного общественного деятеля, политика и писателя.

Напомним, писатель, диссидент, один из авторов Акта о независимости Украины Левко Лукьяненко умер 7 июля после продолжительной болезни.