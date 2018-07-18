В Киев снова приплывут херсонские арбузы

В начале августа из Херсона в Киев будет отправлена первая партия арбузов.
Об этом сообщает ООО "Нибулон" на своей странице в Facebook.
"Первая поставка запланирована на 1-8 августа. Только что завершились переговоры генерального директора "Нибулон" Алексея Вадатурского и президента кооператива "Южный союз", во время которых было договорено отправить партию арбузов весом около 500 тонн в столицу в первых числах августа", - говорится в сообщении.
Отметим, в прошлом году баржа с арбузами отправилась в Киев по Днепру впервые за 14 лет.
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Владимир Гройсман уделил этой теме значительное внимание. Впрочем, у киевлян это вызвало неоднозначную реакцию.
Напомним, ученые выяснили, что арбузный сок защищает от атеросклероза.