В Киев снова приплывут херсонские арбузы

В начале августа из Херсона в Киев будет отправлена первая партия арбузов.

Об этом сообщает ООО "Нибулон" на своей странице в Facebook.

"Первая поставка запланирована на 1-8 августа. Только что завершились переговоры генерального директора "Нибулон" Алексея Вадатурского и президента кооператива "Южный союз", во время которых было договорено отправить партию арбузов весом около 500 тонн в столицу в первых числах августа", - говорится в сообщении.

Отметим, в прошлом году баржа с арбузами отправилась в Киев по Днепру впервые за 14 лет.

Владимир Гройсман уделил этой теме значительное внимание. Впрочем, у киевлян это вызвало неоднозначную реакцию.

Напомним, ученые выяснили, что арбузный сок защищает от атеросклероза.