Супрун советует не отказываться от мороженого при больном горле

Больное горло – это не повод отказываться от мороженого, уверена и. о. министра здравоохранения Ульяна Супрун.



"Если болит горло, врачи обычно рекомендуют пить много теплой жидкости, полоскать соляным раствором и избегать острой и кислой пищи. Неожиданно, но вы можете добавить еще одну опцию для ослабления боли – кушать холодную пищу", – написала Супрун на своей странице в Facebook.

По ее словам, мороженое и замороженные фруктовые соки работают как анестетик, что может успокоить воспаление и дать временно понизить порог боли.



"Это ни в коем случае не может быть лечением, однако хороший метод временного обезболивания. Холодное стимулирует сужение сосудов и миндалин, поэтому консервирует воспалительные процессы в горле. Кроме того, когда есть отек в горле, очень тяжело кушать обычные продукты. Небольшая порция мороженого помогает уменьшить боль и облегчает процесс глотания пищи", – добавила Супрун.



Она уточнила, что важно выбирать натуральное мороженое с минимальным количеством добавок, поскольку кусочки шоколада, орешков, изюма или других сахарных ингредиентов могут вызвать раздражение. Или можно выбрать обычный фруктовый сок без любых добавок.

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Если же вы выбрали именно мороженое как средство ослабления боли в горле, важно есть медленно, не проглатывая большие куски. После этого нужно прополоскать горло водой, – отметила Супрун.



Глава минздрава добавила, что, несмотря на облегчение, которое может дать холодная пища или мороженое, это не является основным методом лечения.

Ранее и. о. министра здравоохранения Ульяна Супрун дала советы, как сохранить спину здоровой.