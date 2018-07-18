В четырех городах Украины сложилась угрожающая ситуация с питьевой водой

Киев в четверку не попал

Из-за проблем с поставками обеззараживающих реагентов четырех городах Украины сложилась угрожающая ситуация с питьевой водой. Об этом заявил председатель ассоциации Укрводоканалэкология Александр Шкинь, сообщает УНН.

"Худшая ситуация сегодня сложилась в Харькове, Кропивницком и Запорожье. В Харькове уже счет идет на дни. В Киеве осталось хлора еще где-то на месяц", - сообщил Шкинь. Также в зоне риска оказалась Винница.

По словам Шкиня, для урегулирования ситуации необходимо договориться с Днепразотом, альтернативы нет.

Напомним, завод Днепразот остановился 15 июня. Единственное в Украине предприятие по производству жидкого хлора для очистки воды утверждает, что готово возобновить выпуск продукции, если согласует с Антимонопольным комитетом повышение цены на свою продукцию.

Сегодня в АМКУ заявили, что Днепразот рискует быть оштрафованным за отказ продавать хлор, необходимый для обеззараживания питьевой воды.