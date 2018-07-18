В Украине запретили популярный препарат кальция

В Украине временно запрещен препарат кальция – таблетки, используемые при дефиците кальция в организме. Соответствующее решение Гослекслужбы размещено на официальном сайте.

С сегодняшнего для временно запрещены реализация и применение медицинского иммунобиологического препарата Кальций-Д3 Никомед Форте, таблетки жевательные, по 60 штук во флаконе, серии 11433082 и 11429329, производства Такеда АС, Норвегия.

Основанием для такого решения стали срочные сообщения от Гослекслужбы в Черниговской области и Киеве и отрицательных заключений о качестве.

Сейчас таблетки будут изымать из оборота.

Возобновить продажу указанных таблеток смогут только после специального решения Гослекслужбы.

Напомним, недавно в Украине запретили популярные леденцы от боли в горле.