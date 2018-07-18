В среду, 18 июля, в центре Ровно патрульные полицейские задержали пожилого мужчину, который держал в руках портрет последнего российского царя Николая II и кричал, что ждет российские танки и будет "вешать украинцев", когда танки приедут. Об этом сообщает ZIK со ссылкой на пресс-секретаря патрульной полиции Ровенской области.

Патрульную, прибывшую на место происшествия, мужчина обозвал "сатаной в штанах" и "гадюкой".

Мужчину задержали и доставили в горотдел полиции, где на него составили административный протокол за мелкое хулиганство и отпустили. Задержанным оказался 71-летний уроженец Российской Федерации, который сейчас проживает в Почаеве Тернопольской области.

Ранее полиция задержала в Киеве мужчину, который в масках "Человека-паука" и "Бэтмена" грабил различные кредитные учреждения.