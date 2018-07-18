В самом необходимом отказывали себе 38% населения

43% украинцев оказались недовольны своими доходами. Такие данные приводит Госстат по результатам исследования в 2017 году.

57% респондентов оценили уровень своих доходов как достаточный. Постоянно отказывали в необходимом, кроме питания, 38% домохозяйств. Около 5% домохозяйств сообщили, что не смогли обеспечить даже достаточное питание.

Источник: ukrstat.gov.ua

В Госстате отмечают, что по сравнению с прошлым годом ситуация улучшилась. В 2016 году недовольны своим достатком были 48% населения.

При этом почти 30% опрошенных считают, что заботится об их благосостоянии должно государство.

"61% респондентов считали, что ответственность за их благосостояние должно нести как государство, так и они сами, 17% - преимущественно государство, 10% - полностью государство, 12% домохозяйств полагались в обеспечении надлежащего уровня своего благосостояния преимущественно или исключительно на себя", - указано в результатах исследования.

Напомним, сбережения украинцев сократились на 22 млрд грн.