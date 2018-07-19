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Главная » Общество » В трех областях Украины задержаны взяточники-преподаватели ВУЗов

В трех областях Украины задержаны взяточники-преподаватели ВУЗов

В трех областях Украины задержаны взяточники-преподаватели ВУЗов

Они требовали деньги за поступление

19.07.18 72
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Сотрудники территориальных управлений защиты экономики Нацполиции задержали работников высших учебных заведений Черкасской, Сумской и Одесской областей во время получения ими взяток от абитуриентов.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Украины.

Отмечается, что суммы колебались от 5 тысяч гривен до 5 тысяч долларов.

В Одессе задержали декана и заведующего лабораторией одной их местных академий. Они требовали от трех абитуриентов пять тысяч долларов за помощь в поступлении.

Кроме того, следователи изъяли четыре конверта с фамилиями других абитуриентов. В конвертах в общей сложности было $2,6 тыс. и 2,5 тыс. грн.

В Черкасской области за успешную сдачу вступительных экзаменов и зачисление в учебное заведение декан одного из институтов требовал от абитуриента более пяти тысяч гривен.

А в Сумской области заместитель директора вуза требовал за решение аналогичного вопроса 10 тысяч гривен. Сотрудник учебного заведения был задержан во время получения первой части взятки.

Сотрудникам вузов грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет с конфискацией имущества.

Полиция продолжает устанавливать другие факты получения взяток сотрудниками вузов.

Напомним, в Черкассах задержаны злоумышленники, требовавшие взятки за проезд по мосту.

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