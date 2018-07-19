НСЖУ требует публичного отчета о расследовании убийства Шеремета

Отсутствие прогресса в этом резонансном деле — тревожный сигнал для всего журналистского сообщества

Национальный союз журналистов Украины (НСЖУ) требует проведения слушаний в Раде по вопросу безопасности журналистов и публичного отчета о результатах расследования убийства Павла Шеремета.

Такое заявление опубликовал председатель НСЖУ Сергей Томиленко в Facebook.

"НСЖУ требует скорейшего расследования убийства Павла Шеремета и публичного отчета следствия о его результатах и проведение осенью 2018 парламентских слушаний по вопросам свободы слова и безопасности работы журналистов в Украине", - отмечается в сообщении.

"К большому сожалению, убийство Павла Шеремета, расследование которого высокопоставленные чиновники публично называли "делом чести", до сих пор остается нераскрытым... Отсутствие прогресса в этом резонансном деле — это тревожный сигнал для всего журналистского сообщества, для общества в целом: безнаказанность за преступления против медийщиков порождает новые преступления", - сказано в заявлении.

Томиленко напоминает, что в прошлом году президент Порошенко потребовал провести публичный отчет о результатах расследования, но отчет так и не состоялся.

"Союз продолжает требовать его проведения. Журналисты и общество имеют право знать, что следствие сделало, чтобы найти и наказать убийц нашего коллеги", - подчеркивается в заявлении.

"Память Георгия Гонгадзе, Игоря Александрова, Вячеслава Веремия, Павла Шеремета и других журналистов, которые погибли, выполняя свои профессиональные обязанности, побуждает нас к солидарности - убийцы и заказчики должны быть наказаны", - отмечает НСЖУ.

Напомним, Павел Шеремет был убит в центре Киева 20 июля 2016 года. Журналиста похоронили в Минске. По данным следователей, злоумышленники закрепили взрывчатку на днище автомобиля, за рулем которого был Шеремет.