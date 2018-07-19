Киев может остаться без горячей воды с 1 августа

Проблемы могут быть и с электричеством

С 1 августа практически весь Киев может остаться без горячей воды. Об этом заявил заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев, передает 112.ua.

По словам Пантелеева, если разумный компромисс в ситуации с долгами Киевэнерго перед Нафтогазом найден не будет, без горячей воды с 1 августа (после передачи от Киевэнерго - Киевтеплоэнерго ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6) без горячей воды может остаться весь Киев, кроме объектов в зоне работы Дарницкой ТЭЦ.

Кроме того, возможны перебои с электроснабжением города и остановка мусоросжигательного завода "Энергия".

Пантелеев отметил, что на сегодня около 7 тысяч домов в Киеве остаются без горячего водоснабжения из-за спора между Нафтогазом и Киевтеплоэнерго по долгам за газ, которые остались от Киевэнерго.

Напомним, сегодня Хозяйственный суд Киева вынес решение, которым запретил передавать долги Киевэнерго новому оператору горячего водоснабжения и теплоснабжения КП "Киевтеплоэнерго".

Как сообщалось ранее, Киевтеплоэнерго подало в Хозяйственный суд г. Киева иск к Нафтогазу с требованием признать заключенными договоры о поставках газа.

Нафтогаз, в свою очередь, требует от Киевтеплоенерго взять на себя все долги Киевэнерго.