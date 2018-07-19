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Фото В Харькове появился памятник Людмиле Гурченко

<span class="label">Фото</span> В Харькове появился памятник Людмиле Гурченко

Актриса родилась в Харькове

19.07.18 36
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В четверг, 19 июля, в Киеве в сквере по улице Тринклера, 6 открыли памятник советской актрисе Людмиле Гурченко. Об этом сообщает местное издание Городской дозор.

Памятник выполнен в виде композиции, в которую вошли 15 персонажей из фильмов с ее участием, над которой возвышается скульптура актрисы.

"И мы, Харьков, сегодня возвращаем долг Людмиле Марковне. Она всегда была здесь: в своих книгах она описала Харьков в военное время, а покинув его, дала многим поколениям земляков возможность с гордостью говорить: "она наша, харьковская". Этот памятник - это точка силы великой актрисы в родном городе. И весь этот комплекс, такой кино-сквер, который здесь создан, - достоин ее красоты, ее сердечности и ее огромной, народной славы", - заявил мэр города Геннадий Кернес, который принял участие в церемонии открытия.

Напомним, знаменитая советская актриса Людмила Гурченко родилась в Харькове в 1935 году. В 1999 году ей было присвоено звание почетного гражданина города.

Гурченко наиболее известна по картинам: "Карнавальная ночь" (1956), "Девушка с гитарой" (1958), "Соломенная шляпка" (1974), "Вокзал для двоих" (1982), "Любовь и голуби» (1984), "Моя морячка" (1990), "Старые клячи" (2000).

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