На табличке на памятнике знаменитой советской актрисе Людмиле Гурченко, открытом в Харькове, наблюдатели нашли несколько грамматических ошибок.
Об ошибках рассказал депутат облсовета Дмитрий Булах на своей странице в Facebook.
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"Тут небольшие ашипки. Ну, как обычно. СкулПЬтура вышла на славу. Ну, и Владимир Иванович СкоробАгач может подобидеться. Или нет. Все как обычно, как всегда. Системно, четко, уверенно", - написал он.
Напомним, Фокус разбирался, почему памятники всегда выигрывают у живых людей.