Задержан третий заключенный, сбежавший из колонии в Одессе

Полиция задержала третьего заключенного, который сбежал из одесской колонии.
Об этом в пятницу, 20 июля, сообщил начальник полиции Одесской области Дмитрий Головин в Facebook.
"Третий беглец за решеткой!" - написал Головин.
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Ранее Фокус писал, что трое заключенных сбежали из одесской колонии общего режима №51 утром 17 июля. Мужчины вырвались на свободу, проломив стену. Двоих сбежавших удалось задержать по "горячим следам", третьего - объявили в розыск.