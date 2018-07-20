Боевики на Донбассе пытали или "закрывали" более 3 500 человек, – Военная прокуратура

Из этого количества около 1,7 тысяч – гражданские лица, остальные - военнослужащие

Главная военная прокуратура установила более 3,5 тысяч человек, которые незаконно удерживались в плену, были подвержены пыткам или бесчеловечному обращению со стороны боевиков на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей, сообщил прокурор Андриан Алексеев.

Об этом пишет "Радио Свобода".



По его словам, из этого количества около 1,7 тысяч – гражданские лица, остальные - военнослужащие.



"Пленные содержались в непригодных для этого помещениях, лишались питания, воды, возможности справлять физиологические потребности и необходимой медицинской помощи", – добавил Алексеев.

Также установлено, что в течение 2014-2018 годов оккупанты группировок "ЛДНР" организовали более 120 мест незаконного содержания пленных украинских военнослужащих и гражданских лиц, в том числе журналистов, волонтеров.



Алексеев добавил, что все преступления расследуются в рамках уголовных производств.

Отметим, на Донбассе с 2014 года пропали четыре тысячи человек, заявил директор Харьковской правозащитной группы Евгений Захаров.

По его словам, правозащитники фиксировали случаи насильственного исчезновения людей по обе стороны линии разграничения на Донбассе.