Боевики на Донбассе пытали или "закрывали" более 3 500 человек, – Военная прокуратура

Главная военная прокуратура установила более 3,5 тысяч человек, которые незаконно удерживались в плену, были подвержены пыткам или бесчеловечному обращению со стороны боевиков на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей, сообщил прокурор Андриан Алексеев.
Об этом пишет "Радио Свобода".
По его словам, из этого количества около 1,7 тысяч – гражданские лица, остальные - военнослужащие.
"Пленные содержались в непригодных для этого помещениях, лишались питания, воды, возможности справлять физиологические потребности и необходимой медицинской помощи", – добавил Алексеев.
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Также установлено, что в течение 2014-2018 годов оккупанты группировок "ЛДНР" организовали более 120 мест незаконного содержания пленных украинских военнослужащих и гражданских лиц, в том числе журналистов, волонтеров.
Алексеев добавил, что все преступления расследуются в рамках уголовных производств.
Отметим, на Донбассе с 2014 года пропали четыре тысячи человек, заявил директор Харьковской правозащитной группы Евгений Захаров.
По его словам, правозащитники фиксировали случаи насильственного исчезновения людей по обе стороны линии разграничения на Донбассе.