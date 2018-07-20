Минздрав: Самолечение - одна из самых распространенных причин смерти

70% больных сами диагностируют заболевания и "выписывают" себе лекарства

Одной из самых распространенных причин преждевременной смертности названо самолечение. Об этом заявил замминистра здравоохранения Роман Илык, передает пресс-служба Минздрава.

Чиновник констатировал, что жители Украины живут на 10 лет меньше, чем в Европе, и часто умирают из-за самолечения.

"В Украине живут на 10 лет меньше, чем в странах Европы. Из самых распространенных причин преждевременной смертности 5-е место занимает самолечение. Сегодня 7 из 10 больных не идут к врачу, а диагностируют заболевания и назначают лечение самостоятельно", - отметил заместитель министра здравоохранения .

Он добавил, что одна из составляющих решения проблемы - это приведение законодательства о рекламе лекарств в соответствие с правилами, которые "действительно работают".

Как сообщалось ранее, смертность в Украине превысила рождаемость почти в два раза.

Напомним, недавно министр здравоохранения Ульяна Супрун объявила войну рекламе лекарств.