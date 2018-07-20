В Харькове исправили орфографические ошибки на памятнике актрисе Людмиле Гурченко, который 19 июля открыли в Харькове. Об этом сообщил директор департамента по вопросам информации и связям с общественностью Харьковского городского совета Юрий Сидоренков в Facebook.

"Табличку, которая так взволновала неравнодушных харьковчан, уже переделали. Вечером будет висеть на своем месте", - подчеркнул Сидоренко.

В четверг, 19 июля, в Киеве в сквере по улице Тринклера, 6 открыли памятник советской актрисе Людмиле Гурченко. Однако на табличке на памятнике жители города обнаружили две орфографические ошибки: слово "скульптурної" написали как "скульптурної", а Владимира Скоробагача, как Скоробогача.