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Главная » Общество » Фото В Кривом Роге прошел Марш равенства

Фото В Кривом Роге прошел Марш равенства

<span class="label red">Фото</span> В Кривом Роге прошел Марш равенства

Активисты обратили внимание на проблемы людей с гомосексуальной ориентацией в нашем обществе

22.07.18 27
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22 июля в Кривом Роге в 9:00 стартовал марш ЛГБТ. На него пришли около 30 человек. Шествие охраняли беспрецедентное количество полицейских.

Как сообщает Первый городской, марш стартовал в районе Пионера. В руках у участников радужные флаги ЛГБТ-сообщества.

Сами организаторы еще при подготовке события говорили, что этот марш проводят в защиту равных прав. А также для того, чтобы обратить внимание на проблемы людей с гомосексуальной ориентацией в нашем обществе. 

Утром большое количество правоохранителей собрали на площади Поля. Также возле Козака Рога собрались люди, которые выступают за традиционные семейные ценности.

Напомним, в Чехии правительство поддержало легализацию однополых браков.

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