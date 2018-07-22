Активисты обратили внимание на проблемы людей с гомосексуальной ориентацией в нашем обществе

22 июля в Кривом Роге в 9:00 стартовал марш ЛГБТ. На него пришли около 30 человек. Шествие охраняли беспрецедентное количество полицейских.

Как сообщает Первый городской, марш стартовал в районе Пионера. В руках у участников радужные флаги ЛГБТ-сообщества.

Сами организаторы еще при подготовке события говорили, что этот марш проводят в защиту равных прав. А также для того, чтобы обратить внимание на проблемы людей с гомосексуальной ориентацией в нашем обществе.

Утром большое количество правоохранителей собрали на площади Поля. Также возле Козака Рога собрались люди, которые выступают за традиционные семейные ценности.

Напомним, в Чехии правительство поддержало легализацию однополых браков.