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Супрун назвала лучшую таблетку от одиночества

Супрун назвала лучшую таблетку от одиночества

Глава Минздрава уверяет: последствия одиночества вреднее, чем может показаться на первый взгляд

22.07.18 565
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В мире замечено глобальную тенденцию к увеличению количества одиноких людей, а одиночество плохо сказывается на нашем физическом и психическом здоровье.

Об этом пишет и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун на странице в Facebook.

Глава Минздрава уверяет: последствия одиночества вреднее, чем может показаться на первый взгляд.

"Одинокие люди больше рискуют заболеть сердечно-сосудистыми болезнями, у них могут снижаться когнитивные функции, нарушаться сон, усиливаются симптомы депрессии. Кроме того, для одиноких людей возростает риск преждевременной смерти по всем причинам и в целом они чувствуют себя менее счастливыми", - говорит министр здравоохранения.

По словам Супрун, соцсети - это не повод отказываться от живого общения.

"Исследования показывают, что даже тысячи друзей в фейсбуке не подтверждают социализированность и готовность общаться человека, а иногда даже негативно влияют на когнитивные функции", - пишет министр.

Также она добавляет, что время от времени можно и нужно находить возможность побыть наедине с собой. Главное, чтобы все происходило сбалансировано.

"Не забывайте, что есть люди, которые остаются одни не потому что им так хочется. Проведите время со своими близкими и друзьями, а по возможности - поговорите с теми, кто очень нуждается в поддержке и компании. Ведь лучшая таблетка от одиночества, а вместе с этим и от многих болезней - это общение", - резюмирует Ульяна Супрун.

Напомним, в Нидерландах решили бороться с одиночеством пожилых людей.

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