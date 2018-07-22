В Киеве остановлен прием мусора

Сегодня, 22 июля, киевский мусоросжигательный завод "Энергия" приостановил прием мусора.
Об этом сообщает пресс-служба компании "Киевэнерго".
Прием мусора приостановлен в связи с окончанием 31 августа действия соглашения киевских властей с компанией "Киевэнерго".
Запасов твердых бытовых отходов (около 10 т), как заявили на предприятии, достаточно для обеспечения плановой работы до 31 июля. А с 1 августа завод переходит в управление городских властей как объект коммунальной собственности.
Отметим, соглашение между столичными властями и компанией "Киевэнерго" на управление коммунальными активами (городское тепловое хозяйство, ТЕЦ 5 и ТЭЦ 6, мусоросжигательный завод "Энергия") было подписано в 2001 году. В течение 17 лет "Киевэнерго" обеспечивало около 70 % киевлян централизованным отоплением и горячим водоснабжением, и весь Киев – электричеством. Кроме того, компания отвечала за бесперебойную работу двух теплоэлектроцентралей, расположенных в Киеве. По условиям соглашения в управление "Киевэнерго" перешел и мусоросжигательный завод "Энергия".
Напомним, Фокус рассказал, как "развод" Киева с Киевэнерго при участии Нафтогаза поставил теплогенерацию столицы на грань краха.