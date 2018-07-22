Все статьиВсе новостиВсе мнения
Общество
Мнения
Красивая странаРейтинги фокуса
Меню ГлавнаяВсе статьиСтранаДеньгиМирОбщество
Стиль жизни
Стиль жизниСпортКультураТехнологииАвто
МненияСпецтемы
Журнал
Журнал2018201720162015201420132012201120102009200820072006
100 українських брендівЛучшие практики КСОСпецпроект при поддержке Киевстар
Презентации и спецпроекты
Презентации и спецпроектыСтроители новой страныUkrainian Fashion Week
Длинный фокусАвторыАрхивариусРепутационные АКТИВисты
Еще
Все статьиСпецтемы100 українських брендівЛучшие практики КСОСпецпроект при поддержке КиевстарПрезентации и спецпроектыДлинный фокусАвторыАрхивариусРепутационные АКТИВисты
Главная » Общество » Супрун рассказала, как избежать проблем со здоровьем любителям сладкого

Супрун рассказала, как избежать проблем со здоровьем любителям сладкого

Супрун рассказала, как избежать проблем со здоровьем любителям сладкого
Ульяна Супрун / Фото: facebook.com/ulanasuprun

Самый безопасный способ потреблять сладкое - выбрать более полезные альтернативы

22.07.18 878
500

И.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун предупреждает: чрезмерное количество сахара в рационе сродни бомбе замедленного действия для здоровья. 

Об этом глава Минздрава написала в Facebook

"Комбинации сахара, белой муки, масла и транс-жиров можно назвать своеобразным "диабетом на тарелке". Кроме того, исследования связывают эти ингредиенты с высокими рисками появления сердечно-сосудистых болезней, ожирения, кариеса, болезней печени и некоторых видов рака", - утверждает глава Минздрава. 

В натуральном виде сахар содержат фрукты, овощи, зерновые и молочные продукты. В их составе он в основном существует в форме фруктозы и лактозы. Для организма они важны, ведь наше тело перерабатывает эти продукты медленно, а сахар в них обеспечивает устойчивой энергией наши клетки. 

При этом большую опасность для здоровья представляет именно добавленный сахар, то есть тот, который искусственно добавляют к продуктам, чтобы сделать их вкуснее. Например, сладкие газированные напитки, ароматизированные йогурты и большинство десертов - пирожных, тортов и печенья. 

ВОЗ рекомендует ограничить потребление свободного сахара до 10% от общего количества потребленных калорий. Для людей, которые ежедневно тратят в среднем 2000 ккал (а это большинство взрослых, которые ведут малоактивный образ жизни) – эта норма составляет до 50 г в сутки (10 чайных ложек), настаивает Супрун. 

Если вам все-таки трудно отказаться от сладкого, вот несколько советов: 

- Готовьте собственные десерты 

Сладости из магазина обычно перенасыщены вредными добавленными сахарами и другими примесями, поэтому по возможности готовьте десерт дома. Таким образом вы сможете использовать меньше масла и сахара, или же добавить к десерту более полезные ингридиенты, такие как сухофрукты или орехи. 

- Контролируйте порции и количество сладкого 

Часто ограничение на любимые продукты порождает еще большее желание их получить. Поэтому рекомендации кушать десерт всего один раз в неделю или же в особых случаях - очень часто не срабатывают. Вместо этого лучше контролируйте размер порции

- Сразу четко определяйте порцию 

Этот способ часто стоит большого количества усилий, ведь иногда так трудно отказаться от уже начатой пачки печенья… В таком случае возьмите небольшое количество сладостей, которое планируете скушать, а остальное сразу отложите. 

Помните, самый безопасный способ потреблять сладкое - выбрать более полезные альтернативы. Черный шоколад, орехи, мед и сухофрукты могут заменить вредные пирожные с кремом!

5
Делятся
Google+
Show
Show
Теги: , , ,
Читайте по теме
Супрун назвала лучшую таблетку от одиночестваПозитив внутривенно. Когда человечество решит проблему депрессииСупрун рассказала, как научить детей не бояться больницы
Топ-10
  1. Чёрно-белое солнце. Как отдыхали на воде в Западной Украине почти 90 лет назад 12921
  2. Трагедия в стиле "жэк". О чём рассказывают лебеди из шин на клумбах украинских городов 11730
  3. Маленький взрослый. Как жили украинские дети в XVIII веке 8973
  4. Горячая пора. Как во времена СССР выглядела долгожданная поездка на море 16128
  5. Финны под Полтавой. Как скандинавские учителя проводили уроки в сельской школе 12099
  6. Удар возмездия. Чем Украина может ответить на российское супероружие 19531
  7. Товарный вид. Как внешность человека влияет на его доходы 10174
  8. Нездоровый интерес. Как украинцев обманывают в частных клиниках 22633
  9. Министр и боли образования. Как Лилия Гриневич отвечала на вопросы учителей 8010
  10. КубаньНаш. Куда исчезли запорожцы Таманского полуострова 6063
  1. Усик стал абсолютным чемпионом мира по боксу в тяжелом весе 2981 / 3408
  2. Пограничникам приказали готовиться к деоккупации Донбасса 2448 / 11093
  3. Украинский актер лишился ноги в ДТП 2193 / 16891
  4. Дорога дальняя. Самые колоритные пешие тропы в мире 1815 / 1917
  5. Проигранный бой чемпиона. Как Кличко стал первым мэром, нарушившим негласный договор 1762 / 8392
  6. Ливень в Киеве: машины плавают по затопленным дорогам 1751 / 1990
  7. Только для иудеев. Как изменится Израиль после введения закона о национальном характере государства 1614 / 2327
  8. Чёрно-белое солнце. Как отдыхали на воде в Западной Украине почти 90 лет назад 1468 / 12921
  9. Наземный телескоп превзошел Хаббл по качеству фотографий 1327 / 1699
  10. В Британии дали по 10 лет тюрьмы подросткам, которые планировали устроить побоище в своей школе 1064 / 1117
  1. Чёрно-белое солнце. Как отдыхали на воде в Западной Украине почти 90 лет назад 16 / 12921
  2. Дорога дальняя. Самые колоритные пешие тропы в мире 15 / 1917
  3. Усик стал абсолютным чемпионом мира по боксу в тяжелом весе 11 / 3408
  4. Между тоталитарным дизайном и хаосом. Как навести порядок в постсоветских городах 8 / 1005
  5. Проигранный бой чемпиона. Как Кличко стал первым мэром, нарушившим негласный договор 7 / 8392
  6. Только для иудеев. Как изменится Израиль после введения закона о национальном характере государства 6 / 2327
  7. Йося и его дети. История одесского гинеколога 6 / 123698
  8. В двух областях объявлен траур из-за гибели людей в ДТП 5 / 16224
  9. Цареубийство. Как "ватники" одновременно скорбят по Николаю II и преклоняются перед Сталиным 4 / 1601
  10. Украина добивается у ЕС и США санкций против РФ из-за блокады Азовского моря, - Омелян 4 / 446
Подписка на фокус
ФОКУС КАК ОН ЕСТЬ
RSS Подписка на печатный номер Контакты

ФОКУС, 2008 – 2017.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.

Данный ресурс — для пользователей возрастом от 18 лет и старше.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.

Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

Материалы с плашками "Р", "Новости партнеров", "Новости компаний", "Новости партий", "Инновации", "Позиция", "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе.