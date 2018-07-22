Супрун рассказала, как избежать проблем со здоровьем любителям сладкого

И.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун предупреждает: чрезмерное количество сахара в рационе сродни бомбе замедленного действия для здоровья.

Об этом глава Минздрава написала в Facebook.

"Комбинации сахара, белой муки, масла и транс-жиров можно назвать своеобразным "диабетом на тарелке". Кроме того, исследования связывают эти ингредиенты с высокими рисками появления сердечно-сосудистых болезней, ожирения, кариеса, болезней печени и некоторых видов рака", - утверждает глава Минздрава.

В натуральном виде сахар содержат фрукты, овощи, зерновые и молочные продукты. В их составе он в основном существует в форме фруктозы и лактозы. Для организма они важны, ведь наше тело перерабатывает эти продукты медленно, а сахар в них обеспечивает устойчивой энергией наши клетки.

При этом большую опасность для здоровья представляет именно добавленный сахар, то есть тот, который искусственно добавляют к продуктам, чтобы сделать их вкуснее. Например, сладкие газированные напитки, ароматизированные йогурты и большинство десертов - пирожных, тортов и печенья.

ВОЗ рекомендует ограничить потребление свободного сахара до 10% от общего количества потребленных калорий. Для людей, которые ежедневно тратят в среднем 2000 ккал (а это большинство взрослых, которые ведут малоактивный образ жизни) – эта норма составляет до 50 г в сутки (10 чайных ложек), настаивает Супрун.

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Если вам все-таки трудно отказаться от сладкого, вот несколько советов:

- Готовьте собственные десерты

Сладости из магазина обычно перенасыщены вредными добавленными сахарами и другими примесями, поэтому по возможности готовьте десерт дома. Таким образом вы сможете использовать меньше масла и сахара, или же добавить к десерту более полезные ингридиенты, такие как сухофрукты или орехи.

- Контролируйте порции и количество сладкого

Часто ограничение на любимые продукты порождает еще большее желание их получить. Поэтому рекомендации кушать десерт всего один раз в неделю или же в особых случаях - очень часто не срабатывают. Вместо этого лучше контролируйте размер порции.

- Сразу четко определяйте порцию

Этот способ часто стоит большого количества усилий, ведь иногда так трудно отказаться от уже начатой пачки печенья… В таком случае возьмите небольшое количество сладостей, которое планируете скушать, а остальное сразу отложите.

Помните, самый безопасный способ потреблять сладкое - выбрать более полезные альтернативы. Черный шоколад, орехи, мед и сухофрукты могут заменить вредные пирожные с кремом!