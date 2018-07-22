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Главная » Общество » Видео Порошенко: Автокефалия Украине не гарантирована

Видео Порошенко: Автокефалия Украине не гарантирована

<span class="label red">Видео</span> Порошенко: Автокефалия Украине не гарантирована
Петр Порошенко / Фото: Пресс-служба президента

За нее нужно бороться

22.07.18 2900
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Автокефалия Украине еще не гарантирована и за ее получение надо молиться и бороться. 

В этом уверен президент Украины Петр Порошенко, о чем написал в Тwitter и разместил видео. 

"Автокефалия – это вопрос нашей независимости и нашей национальной безопасности. Поэтому и оказывают такое яростное сопротивление Москва и ее пятая колонна в Украине", - подчеркнул глава государства на встрече с греко-католиками, состоявшейся 15 июля на Тернопольщине. 

Президент настаивает на том, что для получения Томоса нужно бороться. 

"Мы не должны считать, будто Томос у нас в кармане. Мы должны молиться и бороться для его получение", - призвал Порошенко. 

Напомним,  19 апреля Верховная Рада поддержала обращение президента Петра Порошенко ко Вселенскому патриарху Варфоломею о предоставлении Томоса об автокефалии православной церкви в Украине.  

Президент подчеркнул, что единая православная поместная церковь не станет государственной, а конституционный принцип свободы совести нарушен не будет.  

Создание в Украине автокефальной поместной православной церкви поддерживает 31% украинцев. Против выступают 20%, остальным же безразлично (35%) или они не имеют определенного ответа (14%). 

Глава Украинской православной церкви Киевского патриархата Филарет не сомневается, что украинская церковь получит автокефалию в 2018 году

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