Столичный мусоросжигательный завод не будет принимать мусор, пока не сожжет все остатки

Отходы будут временно перенаправляться на сортировочные станции и полигоны

Киевский мусоросжигательный завод "Энергия" прекратит прием отходов после 25 июля и до полного сжигания остатков отходов. Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

В администрации объясняют, что 1 августа мусоросжигательный завод "Энергия" переходит под контроль коммунального предприятия "Киевтеплоэнерго". Чтобы осуществить полноценную передачу оборудования, на заводе необходимо полностью утилизировать остатки отходов в бункерах.

Планируется, что завод прекратит прием отходов после 25 июля и до полного сжигания остатков отходов. Объем мусора, подлежащего утилизации на заводе "Энергия", будет временно перенаправляться на сортировочные станции и полигоны.

"Это плановое технологическое требование, которое не повлечет негативных последствий для функционирования города", - уверяют в КГГА.

Весной текущего года завершилась сделка с компанией "Киевэнерго". Город принял решение вернуть контроль над объектами теплоэнергетического комплекса - около 2,6 тысячи километров тепловых сетей, ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6, а также единственным работающим в Украине мусоросжигательным заводом "Энергия".

Напомним, что вчера, 22 июля, в Киевэнерго заявили, что завод "Энергия" приостановил прием мусора.