Беременная женщина и ее 11-летний сын умерли после съеденных грибов

В селе Ясеново Второе Любашевского района (Одесская область) семья из 7 человек отравилась грибами, передает "7 телеканал".
Мать, отец и их пятеро детей отравились после приема в пищу грибов. К врачам за помощью взрослые обратились не сразу, пытаясь лечиться на дому.
Шестой ребёнок (6-летняя девочка) - единственный, кто не ел грибов, находится в удовлетворительном состоянии.
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В пятницу, 21 июля, родителей и пятерых детей отправили в Одессу в реанимацию. В субботу врачи перевели троих детей в Киев.
Сегодня в Одессе скончалась мать, обследования показали, что женщина ждала седьмого ребенка.
Также в Киеве умер и ее 11-летний сын. В столице остались еще два ребенка в тяжелом состоянии.
Известно, что грибы хорошо растут после дождя. Как оказалось, сами грибы при этом оказывают непосредственное влияние на частоту и обильность осадков.