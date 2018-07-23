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Главная » Общество » В Украине с октября вводят новые правила оформления больничных

В Украине с октября вводят новые правила оформления больничных

В Украине с октября вводят новые правила оформления больничных
Фото из открытых источников

Ожидается, что новый Порядок позволит избежать возможных ошибок при определении размера помощи и страховых выплат

23.07.18 82
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В Украине с 1 октября текущего года начнет действовать новая форма заявления-расчета для предоставления материального обеспечения застрахованным лицам и отдельных выплат пострадавшим на производстве для оплаты больничных.

Данное постановление правление Фонда социального страхования Украины утвердило на внеочередном заседании 19 июля, сообщает в понедельник, 23 июля, пресс-служба ФССУ.

"Согласно принятому Порядку, оформленное заявление-расчет может быть передано работодателем и принято Фондом в электронном виде с применением электронной цифровой подписи", - говорится в сообщении.

Документ оформляет и подает в рабочий орган исполнительной дирекции Фонда соцстрахования или его отделения страхователь (работодатель).

Ожидается, что новый Порядок позволит избежать возможных ошибок при определении размера помощи и страховых выплат. С этой целью рабочие органы исполнительной дирекции Фонда будут проводить предварительный контроль правильности начисления выплат и в случае выявления ошибок давать рекомендации страхователю по их устранению еще до финансирования выплат.

"Это позволит избежать штрафов, которые сегодня могут накладываться на работодателя в случае выявления неправомерного использования средств Фонда социального страхования в ходе проверок по факту уже профинансированных заявлений-расчетов", - пояснили в ведомстве.

Кроме того, 1 октября этого года вводится система информирования работодателем об осуществленных выплатах застрахованным лицам, имеющим целью уменьшить риск возможных задержек при компенсации застрахованным лицам утраченного заработка за период болезни (оплата по больничным листам), выплаты пособия по беременности и родам, при осуществлении страховых выплат пострадавшим на производстве.

Ранее сообщалось, что Министерство здравоохранения Украины меняет систему выписки больничных листов.

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