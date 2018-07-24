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Главная » Общество » Одна из основательниц Femen покончила с собой, - СМИ

Одна из основательниц Femen покончила с собой, - СМИ

Одна из основательниц Femen покончила с собой, - СМИ
Фото: http://ona.org.ru

Это была третья попытка суицида

24.07.18 345
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Одна из основательниц Femen, Оксана Шачко, покончила с собой в Париже. Об этом пишет ДСсо ссылкой на сайт феминистской организации "ОНА".

Знакомая погибшей написала в Telegram-канале Paris Burns, что трагедия произошла вчера.

"Оксана покончила с собой 23 июля в своей парижской квартире. Только что французская полиция вывезла её тело на экспертизу. Оксана оставила записку на английском, обращённую к парижской богеме, с которой она последнее время плотно общалась: "Вы все - фейк", - говорится в сообщении.  

Как пишет ее знакомая, у Оксаны было много выставок, внимание прессы, богатые друзья. 

"За последние 2 года она пыталась покончить с собой два раза. Третья попытка, к сожалению, оказалась успешной. Очень тяжело", - написала знакомая Шачко.

 

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