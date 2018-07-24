В Украине может подорожать вода

Причина в повышении цен на хлор в 5 раз

Вода для украинцев может подорожать на 2-3%. Об этом в эфире 5 канала заявила вице-президент Ассоциации Водоканалов Украины Ольга Бабий.

Прогнозы о повышении цен на воду связаны с политикой "Днепразота" - единственного в Украине поставщика хлора для очистки воды. Предприятие подняло цены на хлор почти в 5 раз – с 11 тысяч грн за тонну до 47250 тысяч грн.

"Повышение цены на хлор повлияет на каждого потребителя в Украине, потому что за счет увеличения стоимости хлора стоимость воды вырастет минимум на 2 -3% независимо от размера городов", - отметила Бабий.

Она добавила, что "Днепразот" не признанный монополист, а просто таким является. "Решение по "Днепразоту" должны принимать компетентные органы, в частности Антимонопольный комитет и СБУ, так как это вопрос национальной безопасности ", - сказала чиновница.

Напомним, завод Днепразот остановился 15 июня. Причина - убыточность предприятия. Из-за прекращения поставок и остановки производства жидкого хлора, который используется водоканалами для дезинфикции воды, подача централизованного водоснабжения в стране оказалась под угрозой.

18 июля Антимонопольный комитет Украины сообщил о начале расследования по факту злоупотребления монопольным положением компанией "Днепразот".

20 июля Служба безопасности Украины начала проверку действий должностных лиц Днепразота, причастных к возникновению дефицита жидкого хлора.

В тот же день Днепразот возобновил работу хлорных цехов.