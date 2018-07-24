Отравление в лагере "Орленок": детей заразил повар

Дети в лагере "Орленок" в Донецкой области заболели дизентерией из-за борща и овсянки, которую приготовил повар, оказавшийся носителем инфекции. Об этом рассказали в Донецком областном лабораторном центре, сообщает Радио Свобода.

"Дизентерия детям дошла из борща по-украински, который был приготовлен, и из овсяной каши. Источником заболевания послужила сотрудница пищеблока, которая была носителем. То есть, у нее не было клинических проявлений, а возбудитель в ней присутствовал. Из-за того, что на предприятии было множество санитарных нарушений, стало возможным заражение пищи, которую давали детям", – рассказала изданию заведующая отделением эпидемиологических исследований Донецкого областного лабораторного центра Виктория Бочко.

Как говорят эксперты, заболевание передается только от человека к человеку.

На данный момент у большинства детей удовлетворительное состояние, в стационаре осталось 4 человека, которые тоже на днях будут выписаны.

Напомним, в детском лагере "Орленок" в Донецкой области отравились 94 человека. У 18 был поставлен диагноз дизентерия Зонне.