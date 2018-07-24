В Одесской области произошла авария, в которой погибли два человека. Об этом сообщает отдел коммуникации областной полиции.

Автомобильная авария с участием КамАЗа и Фольксвагена произошла вчера около двенадцати ночи на трассе Одесса-Киев возле поворота на поселок Ивановка. Один человек погиб на месте, еще один скончался в больнице, говорится в сообщении.

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«Предварительно установлено, что Фольксваген с Фордом на прицепе, двигаясь в сторону Киева, столкнулся с КамАЗом, который поворачивал из Ивановки в сторону Одессы. 46-летний водитель Фольксвагена погиб сразу, его 25-летний сын - в больнице», - информируют в полиции.

Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 3 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, в прошлую пятницу в Украине произошло еще два масштабных ДТП. А аварии в Николаевской области погибли пять человек, в Житомирской – десять. Оба ДТП произошли с участием рейсовых маршруток. Также авария с тремя погибшими произошла в Киевской области.

Ранее сообщалось, что за сутки в Украине выявлено 87 нарушителей в сфере пассажирских перевозок.