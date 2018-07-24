В Киевской области от кори умер ребенок возрастом 1 год и 10 месяцев. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

По оперативным данным Центра общественного здоровья за прошлую неделю корью заболели 882 человека - 369 взрослых и 413 детей. Это на 3,1% больше чем на предыдущей неделе.

С начала года корью заболели 26 692 человека - 10 800 взрослых и 15 892 ребенка. Умерло -тринадцать человек: девять детей и четверо взрослых.

Больше всего людей заболели корью во Львовской (4989 человек), Закарпатской (2890), Ивано-Франковской (2596), Одесской (2063), Киеве (1854) и Тернопольской (1388) областях.

В Минздраве напоминают о необходимости вакцинации детей в возрасте 1 год и 6 лет. Сделать бесплатные прививки КПК и наверстать пропущенные дозы вакцины можно всем детям до 18 лет.

Как сообщалось ранее, в Украине будут бесплатно вакцинировать от кори взрослых, которые находятся в группе профессионального риска.