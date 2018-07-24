Ульяна Супрун рассказала о сне днем

Об этом она сообщила на своей странице в Facebook.

"Для большинства людей дневной сон полезен. Такая практика довольно распространена в других странах. В некоторых компаниях и университетах даже оборудованы специальные комнаты для дремоты, где в течение дня каждый может отдохнуть. Однако ученые отмечают, что дневной сон имеет положительные эффекты на наш организм при нескольких условиях", - говорится в сообщении.

По ее словам, сон днем помогает восстановить концентрацию внимания, производительность и способность фокусироваться на работе. Кроме того, дремота работает как антидепрессант, в частности, улучшает настроение и в целом может оказать заряд энергии как после полноценного ночного сна.

"Впрочем, важно, чтобы такой отдых не был очень длительным - не более одного часа. Наиболее оптимальная и полезная продолжительность дремоты составляет около 20-30 минут. Применять сон как отдых в течение дня лучше в случае, если ночью вы также спите полноценно", - отметила Супрун.

Она объяснила, что, если есть нарушения сна в ночное время, то организм будет компенсировать это длительным дневным сном.

"А это может быть вредным для здоровья и негативно влиять на вашу производительность. То есть если долго спать днем, вы рискуете проснуться с чувством тяжести и инертности, которая может иметь противоположный эффект на вашу работоспособность", - подчеркнула глава Минздрава.

Кроме того, по ее словам, длительное время сна может нарушить внутренние часы организма, вызвав своеобразный "сбой". В результате может нарушиться режим дня, что может стать причиной появления неконтролируемого чувства голода, нарушение сна и недостатка энергии.

"Также стоит быть внимательным к своему организму. Постоянное чувство усталости и сонливости может быть индикатором наличия проблем со здоровьем. Желание вздремнуть может вызываться стрессом, бессонницей, апноэ (отдышкой) во сне. Кроме того, некоторые исследования связывают постоянную усталость и сонливость днем с риском появления диабета 2-го типа, сердечно-сосудистых заболеваний и даже увеличением риска смертности по всем причинам. В таком случае лучше проконсультироваться с врачом и при необходимости пройти соответствующие обследования", - подытожила Супрун.

Напомним, Супрун назвала лучшую таблетку от одиночества.