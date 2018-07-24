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Главная » Общество » Под Черниговом избили и пытали священника с женой: искали деньги

Под Черниговом избили и пытали священника с женой: искали деньги

Под Черниговом избили и пытали священника с женой: искали деньги
Иллюстративное фото

Воры скрылись на ВАЗ-2106, который позже бросили в Чернигове

24.07.18 152
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В Черниговской области неизвестные напали на дом священника Украинской православной церкви Московского патриархата.

Об этом сообщает пресс-служба Черниговской и Новгород-Северской епархии УПЦ МП.

Отмечается, что воры разбили окно и проникли в дом в селе Локнистое Менского района, где в это время находились протоиерей Стефан Гавий, его жена и 6-летний внук. Ребенка закрыли в соседней комнате, а священника с супругой связали, пытали слезоточивым газом, избивали и требовали деньги.

По словам священника, грабители требовали 10 тысяч долларов, о якобы наличии которых им сообщил наводчик, однако все, что нашлось в доме, - 11 тысяч гривен и серьги.

Воры скрылись на принадлежавшему священнику ВАЗ-2106, который позже бросили в Чернигове.

По факту нападения возбуждено уголовное дело, ведется следствие.

Ранее в Днепропетровской области в лесопосадке обнаружили труп ученицы 7 класса местной школы со следами изнасилования. В совершении преступления правоохранители подозревают парня на год старше убитой.

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