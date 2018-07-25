Бизнес не по-детски. Истории украинских школьников, открывших собственное дело

Как не убить в своём чаде желание стать успешным человеком, что говорит украинское законодательство о детском предпринимательстве и с чего начинается собственное дело, рассказывает Фокус

В свои 15 лет киевлянин Женя Иванец многое успел сделать для развития собственного кондитерского бизнеса. Он публикует в Instagram фотографии аппетитных десертов и получает благодаря соцсети пару десятков заказов в месяц. Женя сам готовит, сам придумывает рецепты и сам на этом зарабатывает.

Подросток ведёт себя как настоящий бизнесмен. Его доход составляет около 6 тыс. грн в месяц: половину он пускает в оборот, половину откладывает. Никого бесплатно не угощает. Отцу, который развозит на автомобиле его заказы, компенсирует расходы на бензин. Он знает, на каком блюде сделать 100% наценки, а на каком — 200%, и очень гордится тем, что умеет вкусно готовить.

"Свой первый торт я испёк, когда мне было 10 лет. Всё, чем мне помогли родители, — включили духовку. Рецепты я брал из интернета, потом папа увидел, что мне нравится готовить, и оплатил обучение в детской кулинарной академии", — рассказывает Женя. В будущем он планирует открыть кулинарную школу, однако, будучи человеком прагматичным, учиться пойдёт на управленца, чтобы в случае неудачи "через 10 лет не остаться кондитером, работающим на дому".

Таких историй про несовершеннолетних бизнесменов множество. Их успех, как правило, зависит от двух факторов: желания много работать и поддержки родителей. Без неё обойтись почти нереально, ведь украинские законы не дают подросткам права открывать своё дело.

Вкус денег

14-летний Арсений Добровольский преподаёт сверстникам и детям помладше английский язык: с каждым учеником занимается по 2–3 часа в неделю. Он активно продвигает свои страницы в Facebook, наполняя их шпаргалками и малоизвестными английскими идиомами. У Арсения пока немного учеников, его доход составляет около 2 тыс. грн в месяц, но парень уже знает, как будет выглядеть языковая школа, которую планирует открыть.

15-летний Никита Дерун пошёл дальше и развил свой бизнес "по-взрослому". Первые деньги заработал в 13 лет, когда родители на месяц отправили его учиться в Торонто. Парень скупал у уезжающих студентов учебники по бросовой цене, а после перепродавал их дороже новичкам. На этих незамысловатых спекуляциях заработал $140. Почувствовав вкус денег, по возвращении в Украину Никита решил продавать ролл-мороженое — десерт, который впервые увидел в Канаде. Нашёл оборудование, место для продажи, продавца, и главное — уговорил родителей инвестировать в бизнес. Документы оформили на старшего брата Никиты.

Киевлянин Дима Макаров свой первый миллион заработал в 14 лет. Сегодня ему 16, он руководит рекламным агентством и ездит на автомобиле Lexus

В первый день продаж никто не обращал внимания на необычное лакомство, поэтому мороженое начали раздавать бесплатно. Продукт понравился, вскоре от клиентов не было отбоя, а Никита столкнулся с такими понятиями, как бизнес-учёт, операционная деятельность и оформление франшизы. Теперь в летний сезон у него работает семь точек продаж в Виннице и Черкассах с общей выручкой от 250 тыс. грн в месяц.

Киевлянин Дима Макаров свой первый миллион заработал уже в 14 лет. Сегодня ему 16, он руководит рекламным агентством и ездит на автомобиле Lexus. Первые деньги пришли к Диме из киберспорта. Там он зарабатывал около $10 тыс. в месяц и, скопив капитал, вложил его в рекламный бизнес. Формально учредителем компании стал отец, а Дима бросил школу, чтобы отдавать своему делу больше времени, о чём ни капли не жалеет.

Возрастной ценз

В Украине по трудовому договору можно работать с 16 лет. В случае если эта деятельность не мешает школьным занятиям и есть разрешение родителей, трудоустроиться можно и с 14. С частным предпринимательством сложнее.

Зарегистрироваться предпринимателем можно лишь с 16-летнего возраста и только с согласия родителей. Те, кто младше, не имеют права совершать какие-либо бизнес-сделки, предлагать системные услуги и зарабатывать на этом.

В итоге у желающих развивать своё дело подростков есть лишь два пути: либо работать нелегально, не платя налоги, что чаще всего и происходит, либо оформлять бизнес на родителей или совершеннолетних друзей.

Старший юрист фирмы "Астерс" Инесса Летич говорит, что в украинской практике ещё не было случаев, когда налоговая служба обратила бы внимание на незаконную детскую предпринимательскую деятельность. "Налоговой детский бизнес, как правило, неинтересен. Трудно даже представить, как фискалы смогут выявить его и доказать, что именно этот подросток является предпринимателем", — говорит юрист. По её словам, проблемы могут возникнуть лишь в случае ЧП, например, если кто-то отравится купленной едой. Тогда внимание чиновников к торговому объекту будет обеспечено.

В Украине пытаются заработать тысячи детей. Они проводят экскурсии, варят кофе, ремонтируют телефоны, покупают в Китае вещи и перепродают их друзьям. К слову, украинское законодательство не даёт чёткого ответа на вопрос, насколько законно получение прибыли от продаж на школьных ярмарках. Закон считает их бытовыми сделками — совершенно легальной несистемной работой. Но непонятно, какой именно доход ребёнок имеет право получить, торгуя на ярмарке, констатирует Летич.

Взрослая жизнь

Видя горящие глаза предприимчивого чада, стоит хорошенько подумать, прежде чем сказать что-то вроде "Отдыхай пока, ещё успеешь наработаться!"

"Государство теряет поколение наёмных работников", — говорит соорганизатор проекта "Бизнес Молодость" Евгений Чернякович. Он не видит в этом ничего плохого и считает, что родителям нужно поддерживать детей, которые желают работать на себя. "Дети становятся более самостоятельными. Их интересуют новые знания, а не те, которые они получают в школе. Ведь государственное образование, что в школе, что в вузе, направлено на подготовку наёмного работника. Изначально эти институты были созданы для того, чтобы растить рабочую силу, — говорит Евгений. — Вообще, классическое школьное образование может убить желание стать успешным человеком. В школе не говорят о целях, а это самое важное в жизни".

С такой формулировкой не согласны в Министерстве образования. "Развитие предприимчивости и финансовой грамотности является одним из компонентов концепции новой украинской школы", — утверждают в ведомстве и прилагают перечень дополнительных школьных курсов, направленных на самореализацию учеников. Однако пока концепцию внедряют точечно, поэтому развитием предпринимательской хватки у детей активно занимаются частные компании.

Например, Нана Коренева руководит инновационной образовательной платформой GoITeens, которая обучает детей IT-предпринимательству. Среди её подопечных много тех, кто ещё не получил паспорт, но уже создал web-разработки, на которых заработал деньги. "Подход к подросткам важно искать через контекст, который им интересен. Мы всегда их спрашиваем: "Ребята, зачем вам вообще предпринимательство? Зачем вам предпринимательское мышление?" Когда они начинают отвечать на вопрос, это их "включает". Детям стоит объяснить, что не нужно ждать, пока наступит взрослая жизнь, — она уже началась. Пусть попробуют задекларировать то, что они уже выросли, тогда у них будет огромная фора перед одногодками", — уверена Коренева.

"Зарабатывать подростков подстёгивает вовсе не нужда, а интерес, с одной стороны, и игра во взрослость — с другой", — считает психолог Вера Романова. Именно интерес делает жизнь любого тинейджера деятельной и наполненной смыслом. Психолог рекомендует родителям не бояться этого, пусть даже подросткам не удастся избежать ошибок. "Детям надо дать возможность получить собственный опыт, в том числе научиться нести ответственность за деньги и потери. Что делать — заниматься бизнесом или работать по найму, зависит от самого подростка и его способа мышления. Достаточно только поддержать и подсказать, выслушать идеи и задать правильные вопросы, чтобы у вашего ребёнка было больше вариантов для самостоятельного принятия решений", — говорит Романова.

Для родителей детей-бизнесменов главное — не становиться сдерживающим фактором, который будет ограничивать стремления ребёнка, лишая его инициативы. Поэтому, видя горящие глаза предприимчивого чада, стоит хорошенько подумать, прежде чем сказать что-то вроде "Отдыхай пока, ещё успеешь наработаться!"