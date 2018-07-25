В центре Киева водитель на Хаммере сбил восьмилетнюю девочку. Об этом сообщает Информатор.

По данным издания, ДТП произошло 24 июля, около 22:30.

По предварительной информации, девочка восьми лет с мамой переходила дорогу на регулируемом пешеходном переходе на зеленый свет. В это время Hummer, не останавливаясь на красный, сбил ребенка и пытался скрыться с места происшествия. Водитель также снял номера с автомобиля.

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Патрульные сумели найти и задержать нарушителя. Во время задержания парень сопротивлялся и кричал, что с ним поступают несправедливо. По словам полиции, первых признаков алкогольного опьянения у водителя нет, однако подтвердить или опровергнуть это сможет следствие.

Фото: Дмитрий Щерблюк / kiev.informator.ua

От столкновения ребенок получил множественные переломы, травмы оказались несовместимые с жизнью. Медики в машине "скорой" констатировали смерть.

Видео задержания. Внимание, на видео присутствует ненормативная лексика.

Источник: kiev.informator.ua / Дмитрий Щерблюк