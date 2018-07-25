В Киеве могут ограничить вход на 4 станции метро

Сегодня в Киеве могут ограничить вход для пассажиров на четырех станциях метро. Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

В связи с проведением фестиваля на стадионе "Динамо" им. Валерия Лобановского 25-26 июля и концерта в ботаническом саду им. Гришко 25 июля возможно ограничение на вход для пассажиров некоторых станций метрополитена.

Возможно ограничение входа на станции: Дружбы народов, Печерская, Майдан Независимости и Крещатик - 25 июля; Майдан Независимости и Крещатик - 26 июля.

Закрытие станций не планируется.

Напомним, после подорожания старые жетоны на метро можно будет менять до конца июля.