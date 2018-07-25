В Украине резко повысился уровень счастья населения.

Об этом свидетельствуют данные опроса Киевского международного института социологии.

Так, год назад счастливыми себя считали 53% жителей, а то время, как в мае 2018 года этот показатель составил 63%.

При этом отчасти счастливыми себя назвали 16%, а несчастными или несчастливыми - 17%.

Одной из причин этого явления специалисты называют некоторое увеличение дохода в бедных слоях населения - с 30% до 37%.

При этом социологи подчеркивают, что уровень счастья у людей напрямую зависит от их благосостояния.

Так, среди бедных людей (которым не хватает на еду) счастливыми себя могут назвать лишь 40%, среди малообеспеченных (которым хватает лишь на еду) этот показатель составляет 58%, у людей со средним доходом (когда хватает на еду и одежду, а также откладывать деньги) - это уже 74%, а среди людей с высоким доходом - 85%.

Напомним, в Украине выросло промышленное производство.