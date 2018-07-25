Смертельное ДТП на Печерске: прокуратура рассказала подробности

За рулем был не владелец авто

В столичной прокуратуре рассказали о подробностях ДТП, в котором погиб ребенок. Об этом сообщает Укринформ.

Ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей водителю автомобиля Hummer, который насмерть сбил девочку в центре Киева 24 июля, прокуратура направит в Шевченковский райсуд 26 июля. Сейчас мужчине объявлено подозрение по ст. 286 Уголовного кодекса – нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть. Однако ему могут быть выдвинуты дополнительные обвинения.

"Сейчас изучаются камеры видеонаблюдения и устанавливаются очевидцы происшествия, поскольку именно по их словам он (водитель - ред.) пытался убежать. После проведения следственных действий и анализа записей с камер видеонаблюдения будет решен вопрос о дополнительной квалификации", - сообщила пресс-секретарь столичной прокуратуры Надежда Максимец.

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По ее словам, автомобиль Hummer принадлежит не Кириллу Островскому, который был за рулем, а другому человеку, личность владельца установлена. "Сегодня также до конца дня планируем внести ходатайство в суд об аресте этого автомобиля", - уточнила пресс-секретарь.

Также Максимец добавила, что результаты экспертиз на установление фактов наркотического или алкогольного опьянения у Островского пока еще нет.

Напомним, в центре Киева автомобиль сбил ребенка на пешеходном переходе. СМИ сообщили, что водителем, который насмерть сбил девочку, оказался бывший боксер Кирилл Островский.