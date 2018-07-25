Украинцы стали реже ездить в Польшу, - пограничники

За 6 месяцев 2018 года интенсивность движения украинцев на границе между Украиной и Польшей снизилась более чем на 8%.



Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на Пограничную службу Польши.



Отмечается, что за полгода польские пограничники на въезд в Польшу провели более 4,5 млн проверок украинцев. Это на 8,2% меньше, чем в первом полугодии 2017 года (почти 5 млн проверок).

При этом 38% граждан Украины за полгода въехало в Польшу в рамках безвизового режима, 33% - на основании действующих виз, 29% - в рамках местного пограничного движения.



Наиболее популярными пунктами пропуска на польско-украинской границе является Медыка-Шегини, Корчевая-Краковец, Гребенное-Рава-Русская и Дорогуск-Ягодин, где наблюдается наиболее интенсивное пограничное движение.



По сравнению с аналогичным периодом 2017 года на въезд в Польшу возросло движение автобусов - на 8,2% (более 37 тыс.) и на 6,8% - движение грузовиков (около 168 тыс.).

Напомним, по словам министра социальной политики Андрея Ревы, на постоянной основе за рубежом трудоустроены более 3,2 млн граждан Украины, а всего в трудовой миграции на сезонной основе принимают участие около 9 млн наших соотечественников.