ФСБ РФ задержала украинского проводника поезда, – Фейгин

ФСБ России задержала гражданина Украины - проводника поезда Ковель-Москва Сергея Бугайчука.



Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на российского правозащитника Марка Фейгина.



Он утверждает, что житель Ровно Сергей Бугайчук сейчас находится в СИЗО в Москве.



"Появилась новая история с украинским заложником в России. Это проводник из Ровно Сергей Бугайчук. Ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Проще говоря, сидит в СИЗО Лефортово. И здесь в очереди на посещение (Романа Сущенко - ред.) я пообщался с его женой", - сказал Фейгин.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Рядом со зданием правительства РФ в Москве вывесили баннер в поддержку Сенцова

Проводник пассажирского вагонного депо Ковель задержали 11 июля. Ему инкриминируют то, что он вместе с тремя людьми (один из которых назван только по имени) якобы переправлял через российско-украинскую границу для дальнейшей перепродажи оружие - пистолет Glock 19, а также 10 стволов к пистолету Макаров.



Это дело ведут сотрудники Следственного управления ФСБ России.



Бугайчук не признает своей вины. На первых заседаниях суда ему предоставили "адвоката по назначению", сейчас украинское консульство ищет для защиты Бугайчука адвоката по соглашению.

Напомним, гражданин Украины Павел Гриб, который обвиняется в содействии терроризму, не признал вину в ростовском военном суде.